Un ragazzino di 11 anni sfida Marc Marquez in moto la risposta è spiazzante 8220No Sono un codardo8221

motoGP 2025, Marc Marquez ha risposto con ironia e saggezza alla sfida lanciata da un giovanissimo fan. L'otto volte campione del mondo coglie l’occasione per inviare un messaggio importante ai bambini che sognano le corse: “Non abbandonate la scuola”. Leggi su Fanpage.it Durante il GP di Spagna dellaGP 2025,ha risposto con ironia e saggezza allalanciata da un giovanissimo fan. L'otto volte campione del mondo coglie l’occasione per inviare un messaggio importante ai bambini che sognano le corse: “Non abbandonate la scuola”.

Potrebbe interessarti anche:

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Se ne parla anche su altri siti: Un ragazzino di 11 anni sfida Marc Marquez in moto, la risposta è spiazzante: No! Sono un codardo; “Un’overdose di farmaci, vince chi fa il ricovero in ospedale più lungo”: bimbo di 11 anni…; La madre di Lorenzo: Mio figlio potrebbe aver perso la vita per una sfida sul web; L'ultima assurda sfida su Tik Tok: prendere tanto paracetamolo per finire in ospedale; La nuova folle sfida su TikTok, adesso i giovani si sfidano con il paracetamolo: gli under 14 ingoiano compresse per finire in ospedale.

Come scrive fanpage.it: Un ragazzino di 11 anni sfida Marc Marquez in moto, la risposta è spiazzante: “No! Sono un codardo” - Durante il GP di Spagna della MotoGP 2025, Marc Marquez ha risposto con ironia e saggezza alla sfida lanciata da un giovanissimo fan ...