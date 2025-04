Un posto al sole Gagliotti socio ai Cantieri tensioni e crisi personali tra aprile e maggio

posto al sole trasmessa giovedì 24 aprile, si è ufficialmente sancita l'ingresso di Gennaro Gagliotti come socio all'interno dei Cantieri. Tuttavia, la sua presenza si preannuncia tutt'altro che agevole da gestire. L'imprenditore, infatti, nutre crescenti dubbi circa la solidità dell'investimento effettuato, temendo che il progetto possa rivelarsi un . L'articolo Un posto al sole: Gagliotti socio ai Cantieri, tensioni e crisi personali tra aprile e maggio è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.

Un’esplosione, nel senso metaforico del termine, può capitare in qualunque momento tra le mura di una famiglia. E in questo periodo, “Un posto al sole” ci sta mostrando un esempio lampante di come lo scontro generazionale possa travolgere più di quanto si pensi, portando a galla nodi irrisolti che hanno il sapore amaro della delusione. […] L'articolo Un posto al sole, a UPAS la resa dei conti tra Ciro e Gennaro scuote la famiglia Gagliotti è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗sbircialanotizia.it

Appena Gagliotti scopre dell’inchiesta di Saviani va a parlare con Ferri, che gli confessa di non poter far nulla per fermare il giornalista. Mentre Vinicio non ha il coraggio di confessare ad Alice di aver spifferato tutto al fratello. In tutto questo, proprio ora Michele sembrava felice, pensando di essere arrivato alla svolta dell'inchiesta e avendo convinto Espedito a confessare la verità sul ricatto. 🔗ilfoglio.it

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame della puntata di Un Posto al Sole del 3 marzo 2025. Nell'episodio della Soap di Rai3, Gennaro minaccia Michele mentre Filippo e le Cirillo hanno paura del ritorno di Monica. 🔗comingsoon.it

Un Posto al Sole, anticipazioni 24 aprile: Gennaro Gagliotti è ufficialmente socio dei Cantieri - Nuovo appuntamento domani con Un Posto al Sole, in onda alle 20.50 su Rai 3. È ormai ufficiale l'ingresso del gruppo Gagliotti nei Cantieri, mentre Micaela è circondata da coppie innamorate. Scopriamo ... 🔗msn.com

Un posto al sole, anticipazioni al 2 maggio: Gennaro teme che Ferri lo abbia truffato - Gennaro Gagliotti scoprirà che la crisi dei cantieri è ben peggiore di quanto gli era stato detto e capirà di essere stato raggirato ... 🔗it.blastingnews.com

Un posto al sole, anticipazioni al 2 maggio: Gagliotti instabile, maltratta sua moglie - Gennaro sarà ingestibile ai Cantieri con Ferri e Marina, deluderà i membri del Circolo e sfogherà la sua frustrazione su Antonietta ... 🔗it.blastingnews.com