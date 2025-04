Lopinionista.it - Un francobollo celebrativo della Liberazione nell’80° anniversario

ROMA – Poste Italiane comunica che oggi, 24 aprile, viene emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy un, relativo al valoretariffa B pari a 1.30 €.Tiratura: duecentomilaventicinque esemplari.Foglio: quarantacinque esemplari.Ilè stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva con imbiancante ottico.Bozzetto a cura di Matías Hermo.La vignetta raffigura, in silhouettes, una famiglia intenta a percorrere un poggio in leggera salita, composta da una donna che ostenta un mantello con il tricolore italiano, un uomo che sorregge la bandiera italiana e due bambini che si tengono per mano con una piccola bandiera italiana.