2025-04-23 23:07:00 Serie A: Confermato! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Marca:Lui Tra Cadde a un grandeche tisenza opzioni ditta. Il prossimo rivale di Barcellona in semidel Champions League Non era nemmeno l’ombra di ciò che era stato per tutta la stagione. Con questo ci sono già due sconfitte di fila che portano quelle di Inzaghi, che questo fine settimana dovrà affrontare Roma prima di giocare contro il Barça In Europa.Era il carnefice del ‘Nerazzurri‘, che con una doppia piega degliisti,ndoli senza opzioni per rintracciare il gioco. Reijnders Era incaricato di completare la vittoria.non ha avuto capacità di reazione, ha dominato alcune parti dell’incontro, Ma dopo aver perdonato all’inizio, allora non sapevano come reagire, una schietta 1-4 Nel globale, chemolto toccato su quelli del Pippo.