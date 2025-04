Un carissimo amico di Ignazio è venuto a mancare pochi giorni fa a seguito di un incidente domestico

Ignazio Moser. Perché marito e moglie hanno deciso di trascorrere le vacanze in due luoghi diversi? E perché per giorni non hanno aggiornato i follower sulla loro love story? A rispondere alle domande ci ha pensato il settimanale Chi che racconta che cosa è successo tra i due. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, nozze da favola nella campagna toscana X Leggi anche › Cecilia Rodriguez è incinta di Ignazio Moser? Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser separati a PasquaChi conferma che i due hanno trascorso la Pasqua da separati.

