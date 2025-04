Un biglietto ai genitori poi Alice scompare nel nulla le disperate ricerche in Italia

Alice Morelli, 23 anni, ha fatto perdere le proprie tracce dopo essere uscita di casa lasciando un biglietto d’addio ai genitori. Un gesto che ha fatto subito temere il peggio. La ragazza vive con madre e padre ed è impiegata presso un punto vendita Coop a San Lazzaro. Intorno alle 15:30 di ieri, i genitori sono usciti; al rientro, la casa era vuota. Da allora di Alice non si hanno più notizie.Stando alle prime ricostruzioni, Alice non avrebbe portato con sé alcun effetto personale, neanche il telefono cellulare. Nessuno tra amici e colleghi sembra sapere dove possa essere andata. I genitori, comprensibilmente sconvolti, si sono rivolti alla Questura, presentando una denuncia di scomparsa. Thesocialpost.it - Un biglietto ai genitori, poi Alice scompare nel nulla: le disperate ricerche in Italia Leggi su Thesocialpost.it Ore di angoscia e apprensione per una famiglia del quartiere Mazzini-Savena, a Bologna. Da ieri, infatti,Morelli, 23 anni, ha fatto perdere le proprie tracce dopo essere uscita di casa lasciando und’addio ai. Un gesto che ha fatto subito temere il peggio. La ragazza vive con madre e padre ed è impiegata presso un punto vendita Coop a San Lazzaro. Intorno alle 15:30 di ieri, isono usciti; al rientro, la casa era vuota. Da allora dinon si hanno più notizie.Stando alle prime ricostruzioni,non avrebbe portato con sé alcun effetto personale, neanche il telefono cellulare. Nessuno tra amici e colleghi sembra sapere dove possa essere andata. I, comprensibilmente sconvolti, si sono rivolti alla Questura, presentando una denuncia di scomparsa.

