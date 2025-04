Lanotiziagiornale.it - Un 25 aprile più sobrio: i sindaci di destra si allineano al governo

Da Orbetello (Grosseto) a Genazzano (Roma), da Ono San Pietro e Cividate Camuno (Brescia) a Cinisello Balsamo (Milano) a Domodossola (Verbano-Cusio-Ossola), fino a Trieste, le amministrazioni di centrohanno deciso di imporre la “sobrietà” ai festeggiamenti del 25. Cioè li hanno annullati o fortemente ridimensionati. Suscitando le proteste dell’Anpi e delle associazioni.A Orbetello, per esempio, il Comune ha negato l’autorizzazione all’uso del suolo pubblico all’Anpi nel Parco delle Crociere: non era mai successo. A Domodossola, città simbolo della Resistenza, luogo che fu sede della Repubblica dell’Ossola, primo esempio – nel settembre-ottobre 1944 – di autodi un territorio liberato, il sindaco Lucio Pizzi “nel rispetto del lutto nazionale per la scomparsa del Santo Padre e considerato anche il richiamo alla sobrietà”, ha cancellato il corteo che avrebbe dovuto sfilare da piazza Repubblica dell’Ossola fino al monumento ai caduti.