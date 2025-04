Ultranovantenne tenta di uccidere a martellate la moglie poi si lancia dal balcone e muore

tentato di uccidere la moglie a martellate. È tutto avvenuto a Torre Annunziata, in provincia di Napoli. L’uomo ha ferito la consorte con il martello prima di suicidarsi lanciandosi dal balcone al quinto piano della sua abitazione. A lanciare l’allarme sarebbero stati i vicini di casa. La vittima, 78 anni, è stata trasportata in codice rosso all’ospedale di Castellammare con un trauma cranico ma vigile. I sanitari si sono riservati la prognosi. Sull’accaduto sono in corso indagini dei carabinieri.L'articolo Ultranovantenne tenta di uccidere a martellate la moglie, poi si lancia dal balcone e muore proviene da Il Fatto Quotidiano. Ilfattoquotidiano.it - Ultranovantenne tenta di uccidere a martellate la moglie, poi si lancia dal balcone e muore Leggi su Ilfattoquotidiano.it Un pensionato di 91 anni si è tolto la vita dopo avereto dila. È tutto avvenuto a Torre Annunziata, in provincia di Napoli. L’uomo ha ferito la consorte con il martello prima di suicidarsindosi dalal quinto piano della sua abitazione. Are l’allarme sarebbero stati i vicini di casa. La vittima, 78 anni, è stata trasportata in codice rosso all’ospedale di Castellammare con un trauma cranico ma vigile. I sanitari si sono riservati la prognosi. Sull’accaduto sono in corso indagini dei carabinieri.L'articolodila, poi sidalproviene da Il Fatto Quotidiano.

