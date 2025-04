Ufficio Netanyahu Condoglianze alla comunità cattolica per la scomparsa di Papa Francesco

Condoglianze alla Chiesa cattolica e alla comunità cattolica mondiale per la scomparsa di Papa Francesco. Che possa riposare in pace”. Lo ha dichiarato l‘Ufficio del premier israeliano Benjamin Netanyahu.-Foto IPA Agency-(ITALPRESS).Unlimited News - Notizie dal mondo Unlimitednews.it - Ufficio Netanyahu “Condoglianze alla comunità cattolica per la scomparsa di Papa Francesco” Leggi su Unlimitednews.it ROMA (ITALPRESS) – “Lo Stato di Israele esprime le sue più sentiteChiesamondiale per ladi. Che possa riposare in pace”. Lo ha dichiarato l‘del premier israeliano Benjamin.-Foto IPA Agency-(ITALPRESS).Unlimited News - Notizie dal mondo

Cosa riportano altre fonti

(Adnkronos) – E’ un silenzio che rimbomba quello di Israele sulla morte di Papa Francesco. Perché se il presidente israeliano Isaac Herzog è stato tra i primi a esprimere le sue condoglianze su ‘X’, auspicando che l’appello di Francesco per la pace e il ritorno degli ostaggi possa realizzarsi, dopo di lui né il primo ministro Benjamin Netanyahu, né il ministro degli Esteri Gideon Sa’ar si sono espressi. Un breve post del ministero degli Esteri di Israele, condiviso su Instagram, Facebook e ... 🔗ildenaro.it

(Adnkronos) – E' un silenzio che rimbomba quello di Israele sulla morte di Papa Francesco. Perché se il presidente israeliano Isaac Herzog è stato tra i primi a esprimere le sue condoglianze su 'X', auspicando che l'appello di Francesco per la pace e il ritorno degli ostaggi possa realizzarsi, dopo di lui né il primo […] L'articolo Papa Francesco, Netanyahu in silenzio e post di condoglianze cancellato proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News ... 🔗.com

(Adnkronos) – E' un silenzio che rimbomba quello di Israele sulla morte di Papa Francesco. Perché se il presidente israeliano Isaac Herzog è stato tra i primi a esprimere le sue condoglianze su 'X', auspicando che l'appello di Francesco per la pace e il ritorno degli ostaggi possa realizzarsi, dopo di lui né il primo […] 🔗periodicodaily.com

Ufficio Netanyahu Condoglianze alla comunità cattolica per la scomparsa di Papa Francesco; Ufficio Netanyahu, 'condoglianze per la morte del Papa'; La salma di Papa Francesco a San Pietro per l'omaggio dei fedeli: dal 27 possibili visite alla tomba - Video - Trump a Roma, Tajani: I funerali del Papa non sono occasione per trattare. 🔗Cosa riportano altre fonti