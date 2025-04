UFFICIALE – Barcellona Inter e Inter Barcellona dove vederle in chiaro

Barcellona-Inter e Inter-Barcellona saranno, rispettivamente, l'andata e il ritorno delle semifinali di Champions League. Entrambe le partite saranno trasmesse in chiaro: ecco dove vederle.LA NOTIZIA – Che Barcellona-Inter e Inter-Barcellona dovessero essere trasmesse in chiaro era un fatto noto. Restava da prendere coscienza del contesto nel quale poter prendere visione delle due sfide. La decisione è stata comunicata oggi, 24 aprile, nel senso che segue: Barcellona-Inter, andata delle semifinali di Champions League, sarà visibile sul NOVE, grazie a un accordo raggiunto da Amazon Prime con Warner Bros Discovery; Inter-Barcellona, secondo atto di San Siro, sarà trasmessa in chiaro su TV8, grazie a un previo accordo già sottoscritto con Sky.

