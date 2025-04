Ue pronta a dire addio all’energia russa Von der Leyen Sanzioni contro Mosca in vigore fino a cessate il fuoco

L'Ue è al lavoro per cercare di divenire più indipendente sia in materia di esportazioni, troppo legate agli Usa, sia per le dipendenze energetiche dalla Russia. Ursula Von der Leyen ha chiarito che tra due settimane, ovvero il prossimo 6 maggio, il commissario Ue per l'Energia, Dan Jorgensen, presenterà la tabella di marcia che dovrà seguire l'Ue per non dipendere più da una potenza ostile per il proprio fabbisogno energetico

