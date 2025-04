Ucraina Trump a muso duro con Putin e Zelensky Devono venire a negoziare ho una deadline

Zelensky e Vladimir Putin vogliano la pace, ma Devono venire al tavolo dei negoziati. È passato troppo tempo». Donald Trump ha fretta di chiudere il conflitto russo-ucraino, lo ha reso più volte evidente. E lo ha esplicitato formalmente il suo segretario di Stato Marco Rubio, che negli scorsi giorni ha minacciato un netto passo indietro di Washington dal suo ruolo di mediatrice in assenza di passi in avanti concreti. Entro quando? Nessuno ha voluto fornire un termine ultimo, nemmeno il presidente americano al termine del suo incontro con la premier norvegese alla Casa Bianca: «Ho la mia deadline. Quando sarà passata, le cose andranno diversamente». Intanto, secondo l’agenzia Bloomberg, il tycoon sarebbe intenzionato a chiedere Mosca di non pretendere tra le condizioni di pace lo smantellamento dell’esercito e dell’industria di difesa Ucraina. Leggi su Open.online «Credo fortemente che Volodymyre Vladimirvogliano la pace, maal tavolo dei negoziati. È passato troppo tempo». Donaldha fretta di chiudere il conflitto russo-ucraino, lo ha reso più volte evidente. E lo ha esplicitato formalmente il suo segretario di Stato Marco Rubio, che negli scorsi giorni ha minacciato un netto passo indietro di Washington dal suo ruolo di mediatrice in assenza di passi in avanti concreti. Entro quando? Nessuno ha voluto fornire un termine ultimo, nemmeno il presidente americano al termine del suo incontro con la premier norvegese alla Casa Bianca: «Ho la mia. Quando sarà passata, le cose andranno diversamente». Intanto, secondo l’agenzia Bloomberg, il tycoon sarebbe intenzionato a chiedere Mosca di non pretendere tra le condizioni di pace lo smantellamento dell’esercito e dell’industria di difesa

Potrebbe interessarti anche:

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Su questo argomento da altre fonti: Trump contro Zelensky: «Le posizioni sulla Crimea non fanno che prolungare i campi della morte» ·; Zelensky in Ucraina lancia una frecciata a Donald Trump, il video sul vestito dopo lo scontro alla Casa Bianca; Trump passa agli insulti contro Zelensky: «Comico modesto, dittatore: senza di me non vincerà mai la guerra; Cento giorni per la partita Ucraina? Trump tenta il suo metodo anche con Putin: se non tratti ti sanziono; Rabbia e paura a Kiev: Umiliazione mai vista. Il mondo capirà chi è dalla parte giusta.

Risulta da virgilio.it: Zelensky in Ucraina lancia una frecciata a Donald Trump, il video sul vestito dopo lo scontro alla Casa Bianca - Il presidente ucraino aveva incassato con un sorriso e con un certo imbarazzo le parole del tycoon. Parole che si sono rivelate solamente l’antipasto di ciò che sarebbe accaduto. Nel colloquio vero e ...

Secondo unionesarda.it: Ucraina, Trump a Putin: «Vladimir, basta con gli attacchi». L’Ue: «Mosca prende tutti in giro» - Il presidente Usa all'omologo russo: «Facciamo in modo che l'accordo di pace si concluda». Macron: «Lo Zar smetta di mentire sulla tregua» ...

msn.com scrive: Ucraina frena sul piano di Trump, l'ira del tycoon: "Zelensky incendiario" - L'inviato di Trump, Steve Witkoff, sarà intanto venerdì a Mosca per un nuovo incontro con il presidente Putin, rivela Barak Ravid di Axios, che cita una fonte dell'amministrazione americana. L'ultimo ...