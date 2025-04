Ucraina salta il vertice di Londra Trump attacca Zelensky

Londra sull’Ucraina a livello di ministri degli Esteri sono saltati, perché poche ore prima dell’inizio dei lavori la delegazione Ucraina ha insistito per voler discutere solo di una tregua di 30 giorni e non della proposta di pace ultimativa messa a punto dall’Amministrazione Trump che prevede, fra l’altro, il riconoscimento Usa dell’annessione . Ucraina, salta il vertice di Londra. Trump attacca Zelensky L'Identità. Lidentita.it - Ucraina, salta il vertice di Londra. Trump attacca Zelensky Leggi su Lidentita.it I colloqui asull’a livello di ministri degli Esteri sonoti, perché poche ore prima dell’inizio dei lavori la delegazioneha insistito per voler discutere solo di una tregua di 30 giorni e non della proposta di pace ultimativa messa a punto dall’Amministrazioneche prevede, fra l’altro, il riconoscimento Usa dell’annessione .ildiL'Identità.

