Ucraina pioggia di missili su Kiev uccide 9 persone Trump Vladimir basta con gli attacchi

Ucraina. Questa volta è stata colpita la capitale Kiev. Si contano 9 decessi, 63 feriti e vari dispersi sotto le macerie degli edifici. Zelensky, in visita ufficiale in Sudafrica, anticipa il rientro a Kiev per mostrare vicinanza alla popolazioneL'articolo Ucraina, pioggia di missili su Kiev uccide 9 persone. Trump: “Vladimir, basta con gli attacchi!” proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Ucraina, pioggia di missili su Kiev uccide 9 persone. Trump: “Vladimir, basta con gli attacchi!” Leggi su Ildifforme.it Un'altra notte di terrore per la popolazione. Questa volta è stata colpita la capitale. Si contano 9 decessi, 63 feriti e vari dispersi sotto le macerie degli edifici. Zelensky, in visita ufficiale in Sudafrica, anticipa il rientro aper mostrare vicinanza alla popolazioneL'articolodisu: “con gli!” proviene da Il Difforme.

Potrebbe interessarti anche:

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Approfondimenti da altre fonti: Pioggia di missili russi su Kiev, i residenti si rifugiano nella metro; Nuova strage in Ucraina, la Russia di Putin attacca Kiev mentre si tratta la pace: esplosioni, morti e feriti; Pioggia di missili russi su Kiev: centrato un palazzo, diversi morti. Per gli ucraini era un missile nordcoreano; Ucraina-Russia, missili su Kiev: ultime news oggi 6 aprile; Guerra in Ucraina: pioggia di droni e missili su Kiev, soldato russo morto a Sebastopoli.

Segnala huffingtonpost.it: Pioggia di missili russi sulla pace di Trump e Putin. Almeno 9 morti a Kiev - Notte di attacchi sulla capitale ucraina, più di 70 feriti, si temono persone ancora sotto le macerie. Diverse esplosioni anche a Kharkiv ...

Secondo informazione.it: Ucraina, missili e droni russi su Kiev: “9 morti e 63 feriti. Dispersi 2 bambini” - Nove morti, 63 feriti, diversi dispersi sotto gli edifici colpiti. E’ la scia di distruzione lasciata dalla pioggia di missili e droni piovuto su Kiev nella notte. Due bambini risultano dispersi sotto ...

msn.com scrive: Pioggia di missili russi su Kiev, i residenti si rifugiano nella metro - Esplosioni, sirene, bagliori che illuminano la città. Nella notte raid russi su Kiev hanno causato almeno 9 morti e 63 feriti ...