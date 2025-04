Ucraina bombe su Kiev Ue Mosca ostacolo alla pace

Ucraina la Russia ha lanciato almeno 70 missili e 145 droni. Obiettivo principale Kiev.Servizio di Caterina Dall’Olio Ucraina, bombe su Kiev. Ue: Mosca ostacolo alla pace TG2000. Tv2000.it - Ucraina, bombe su Kiev. Ue: Mosca ostacolo alla pace Leggi su Tv2000.it Sui fronti di guerra, ancora sangue. Inla Russia ha lanciato almeno 70 missili e 145 droni. Obiettivo principale.Servizio di Caterina Dall’Oliosu. Ue:TG2000.

Ucraina, bombe su Kiev. Ue: Mosca ostacolo alla pace - Sui fronti di guerra, ancora sangue. In Ucraina la Russia ha lanciato almeno 70 missili e 145 droni. Obiettivo principale Kiev. Servizio di Caterina Dall'Olio

Ucraina: Putin annuncia la tregua di Pasqua. Ma Kiev non si fida: i droni sganciano ancora bombe - Mossa a sorpresa di Vladimir Putin dopo l'ultimatum di Trump: annuncia la tregua di Pasqua. Che per la prima volta dopo undici anni, cristiani e ortodossi celebrano nello stesso giorno: il 20 aprile. Questo è dovuto a una coincidenza dovuta ai calendari gregoriano (cattolico) e giuliano (ortodosso), che in questo anno si allineano

Trump ha un inviato speciale per l'Ucraina, Kellogg, ma con la Russia ci parla quello per il Medio Oriente. Nbc: «È troppo vicino a Kiev» - Ancor prima della sua rielezione alla Casa Bianca, Donald Trump aveva scelto un inviato speciale per la pace in Ucraina: Keith Kellogg, 80enne ex tenente generale dell'esercito statunitense che su come risolvere il conflitto aveva già espresso un'idea molto chiara. «Diciamo agli ucraini: "Dovete venire al tavolo, e se non ci andate, il sostegno degli Stati Uniti si esaurirà"». Strategia che gli Usa hanno effettivamente adottato nelle scorse settimane, ripristinando le forniture d'armi, la condivisione di informazioni di intelligence e le immagini satellitari solo dopo il via libera di Kiev

La Commissione Ue dopo attacco a Kiev: "Russia parla lingua di violenza e terrore, non di pace" - "La Russia continua i suoi attacchi indiscriminati contro l'Ucraina. Abbiamo assistito al brutale attacco russo a Kiev e in altre città la scorsa notte", "uno dei più letali dell'anno". La Russia parl

Bombe russe su Kiev, Trump: "Putin, stop!" | La diretta - Bilancio gravissimo per un bombardamento russo su Kiev. E intanto Mosca minaccia l'occidente: "Se attaccano rispondiamo con il nucleare"

Bombe sull'Ucraina: morti e feriti a Kiev, il raid della Russia dopo le parole di Trump contro Zelensky - Nove morti nella capitale, a Belgorod due vittime. Gli attacchi con missili balistici e droni anche nelle regioni di Kharkiv, Dnipropetrovsk, Zhytomyr, Zaporizhia e Khmelnytskyi. "Mosca vuole solo