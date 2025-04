Ucraina attacco russo su Kiev Zelensky interrompe la visita in Sudafrica

Zelensky ha dichiarato che avrebbe interrotto il suo viaggio ufficiale in Sudafrica per tornare in patria dopo che un attacco russo a Kiev ha provocato almeno nove morti e più di 70 feriti .“Questa mattina il nostro Paese ha subito un nuovo attacco russo su vasta scala, con oltre duecento obiettivi aerei. Si tratta di missili, compresi droni balistici e droni da combattimento. Purtroppo, con grande rammarico, ci sono distruzioni e perdite nella nostra capitale e in altre città”, ha detto. “In tutte le regioni dell’Ucraina, più di 80 persone sono rimaste ferite in questi attacchi. Oggi, purtroppo, ci sono dei morti. A Kiev, tra i morti ci sono un fratello e una sorella. Il ragazzo aveva 21 anni, la ragazza 19. Le mie condoglianze a tutti”, ha aggiunto.“In questo momento, mentre parlo, sono in corso le operazioni di soccorso. Lapresse.it - Ucraina, attacco russo su Kiev: Zelensky interrompe la visita in Sudafrica Leggi su Lapresse.it Il presidente ucrainoha dichiarato che avrebbe interrotto il suo viaggio ufficiale inper tornare in patria dopo che unha provocato almeno nove morti e più di 70 feriti .“Questa mattina il nostro Paese ha subito un nuovosu vasta scala, con oltre duecento obiettivi aerei. Si tratta di missili, compresi droni balistici e droni da combattimento. Purtroppo, con grande rammarico, ci sono distruzioni e perdite nella nostra capitale e in altre città”, ha detto. “In tutte le regioni dell’, più di 80 persone sono rimaste ferite in questi attacchi. Oggi, purtroppo, ci sono dei morti. A, tra i morti ci sono un fratello e una sorella. Il ragazzo aveva 21 anni, la ragazza 19. Le mie condoglianze a tutti”, ha aggiunto.“In questo momento, mentre parlo, sono in corso le operazioni di soccorso.

