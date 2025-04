Uccise il cane del fratello per vendetta condannato e multato

cane del fratello Secondo l'Enpa però c'è ancora molto da fare per ottenere giustizia per gli animali. Leggi su Fanpage.it La Corte d'Appello di Trento ha confermato nei giorni scorsi la condanna a due anni e quattro mesi di reclusione nei confronti di un uomo ritenuto responsabile dell'uccisione deldelSecondo l'Enpa però c'è ancora molto da fare per ottenere giustizia per gli animali.

