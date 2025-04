Quotidiano.net - Uccisa dall’ex fidanzato. Il cellulare di Ilaria a casa del killer

di Alessandro D’amatoEra nell’appartamento di via Homs e non in un tombino. IldiSula,a coltellate dal suo exMark Anthony Samson a Roma, si trovava adel 23enne di origine filippina. Ad ammetterlo è stato lui stesso in un colloquio con i suoi avvocati difensori, che potrebbe costituire un elemento decisivo per le imputazioni: lo smartphone, che il ragazzo afferma di avere consegnato alla madre, è stato individuato dagli agenti della squadra mobile nella stanza da letto dei genitori di Samson.LO SMARTPHONEAdesso il telefono didovrà essere analizzato dalla procura, che ne ha già disposto la copia forense. Il ritrovamento delperò è significativo perché la posizione di Nors Manlapaz, già indagata per concorso in occultamento di cadavere, potrebbe aggravarsi.