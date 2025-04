Tutto sulle Division Rivals di FC 25 premi regole e retrocessioni

Aumento delle Vittorie Richieste: Per ricevere le ricompense settimanali, ora sarà necessario conquistare 5 vittorie anziché 3.

