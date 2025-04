Tutto pronto per la Precompilata 2025 dichiarazioni consultabili dal 30 aprile

Leggi su Fiscooggi.it Per predisporle sono stati utilizzati circa 1,3 miliardi di informazioni già in possesso dell’Agenzia o comunicati da terzi. Modifiche e invio dal prossimo 15 maggio

