film ‘Conclave’ ha suscitato un rinnovato interesse dopo la recente scomparsa di Papa Francesco tanto che lunedì 21 aprile, giorno della morte del Santo Padre, il film ha registrato un’impennata del 283% nelle visualizzazioni domestiche raggiungendo 6,9 milioni di minuti di visione in un solo giorno rispetto agli 1,8 milioni del giorno precedente.Conclave: il filmIl thriller diretto da Edward Berger, uscito lo scorso anno è tratto dal romanzo omonimo di Robert Harris. La pellicola esplora le dinamiche interne del Vaticano durante l'elezione di un nuovo Papa, offrendo uno sguardo avvincente e ricco di suspense su uno degli eventi più segreti e significativi della Chiesa Cattolica.? Un capolavoro che ha fatto incetta di nomination e che è stato anche premiato agli Oscar 2025 per la migliore sceneggiatura non originale. Quotidiano.net - Tutti pazzi per il (film) Conclave Leggi su Quotidiano.net C’era da aspettarselo, o forse no. Almeno non con questi numeri. Il’ ha suscitato un rinnovato interesse dopo la recente scomparsa di Papa Francesco tanto che lunedì 21 aprile, giorno della morte del Santo Padre, ilha registrato un’impennata del 283% nelle visualizzazioni domestiche raggiungendo 6,9 milioni di minuti di visione in un solo giorno rispetto agli 1,8 milioni del giorno precedente.: ilIl thriller diretto da Edward Berger, uscito lo scorso anno è tratto dal romanzo omonimo di Robert Harris. La pellicola esplora le dinamiche interne del Vaticano durante l'elezione di un nuovo Papa, offrendo uno sguardo avvincente e ricco di suspense su uno degli eventi più segreti e significativi della Chiesa Cattolica.? Un capolavoro che ha fatto incetta di nomination e che è stato anche premiato agli Oscar 2025 per la migliore sceneggiatura non originale.

