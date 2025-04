Tutte le sfide di un conclave sotto gli occhi del mondo

conclave del 2025 sarà una novità assoluta nella storia della Chiesa cattolica, e non solo per la vastità geografica delle nazioni di provenienza dei 135 elettori che da 66 Paesi convergeranno in Vaticano per eleggere il successore del defunto Papa Francesco. La novità assoluta sta nell’ipertrofia e nella pervasività dell’infosfera che ruota attorno ai cardinali chiamati a scegliere il 267esimo Romano Pontefice. Il terzo conclave del XXI secolo segna un nuovo cambio di passo. Il confronto con gli altri conclavi del XXI secoloNel 2005 la morte di Giovanni Paolo II e l’elezione di Benedetto XVI caddero nel pieno del mondo di ieri, segnato dal dominio dei media tradizionali, televisioni e carta stampata. Ciò non impedì fughe di notizie dal solitamente blindatissimo consesso degli elettori. It.insideover.com - Tutte le sfide di un conclave sotto gli occhi del mondo Leggi su It.insideover.com Ildel 2025 sarà una novità assoluta nella storia della Chiesa cattolica, e non solo per la vastità geografica delle nazioni di provenienza dei 135 elettori che da 66 Paesi convergeranno in Vaticano per eleggere il successore del defunto Papa Francesco. La novità assoluta sta nell’ipertrofia e nella pervasività dell’infosfera che ruota attorno ai cardinali chiamati a scegliere il 267esimo Romano Pontefice. Il terzodel XXI secolo segna un nuovo cambio di passo. Il confronto con gli altri conclavi del XXI secoloNel 2005 la morte di Giovanni Paolo II e l’elezione di Benedetto XVI caddero nel pieno deldi ieri, segnato dal dominio dei media tradizionali, televisioni e carta stampata. Ciò non impedì fughe di notizie dal solitamente blindatissimo consesso degli elettori.

Potrebbe interessarti anche:

Su questo argomento da altre fonti

Approfondimenti da altre fonti: Il conclave sotto assedio: quando la politica sfida la coscienza della Chiesa ·; Come funziona il Conclave, che porterà all'elezione del successore di Papa Francesco; Il futuro del Conclave: attese, sfide e speranze per il nuovo Papa dopo Francesco; Le sfide geopolitiche del prossimo Conclave; VERSO IL CONCLAVE/ Ecco le sfide aperte da Bergoglio e perché i cardinali non faranno retromarcia.

Risulta da tecnologia.libero.it: Conclave blindato: le tecnologie segrete del Vaticano contro lo spionaggio digitale - Nel 2025 il conclave per eleggere il successore di Papa Francesco affronta sfide senza precedenti: tra droni, IA e cyberspionaggio, il Vaticano si trasforma in un bunker digitale per proteggere il seg ...

notizie.tiscali.it scrive: Conclave al via, sarà il più internazionale della storia della Chiesa: chi eleggerà il nuovo Papa - Cardinali provenienti da tutto il mondo, 108 nominati da Francesco: ecco i numeri e i volti del Conclave più globale di sempre ...

Risulta da ilsussidiario.net: VERSO IL CONCLAVE/ Ecco le sfide aperte da Bergoglio e perché i cardinali non faranno “retromarcia” - Secondo Andrea Grillo, teologo, l’eredità di papa Bergoglio esclude un ritorno al passato. Più probabile la continuità ...