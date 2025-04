Turista in aeroporto con una bomba della seconda guerra mondiale 8220Un souvenir dalla Sicilia8221 denunciata

bomba all'aeroporto Falcone-Borsellino di Palermo, dove una Turista francese di 23 anni si è presentata ai controlli con un ordigno della seconda guerra mondiale funzionante. La 23enne è stata denunciata: alla polizia avrebbe raccontato di aver trovato la bomba sulla spiaggia di San Vito Lo Capo e di aver deciso di portarla a casa come souvenir della vacanza in Sicilia. Leggi su Fanpage.it Allarmeall'Falcone-Borsellino di Palermo, dove unafrancese di 23 anni si è presentata ai controlli con un ordignofunzionante. La 23enne è stata: alla polizia avrebbe raccontato di aver trovato lasulla spiaggia di San Vito Lo Capo e di aver deciso di portarla a casa comevacanza in Sicilia.

