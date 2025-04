Turismo manifestazione d’interesse per nuovi itinerari tematici

manifestazione di interesse con la quale il Comune di Pisa invita gli operatori turistici interessati a collaborare alla progettazione di nuovi itinerari tematici integrati della Destinazione Pisa."Con questa manifestazione di interesse. Pisatoday.it - Turismo, manifestazione d’interesse per nuovi itinerari tematici Leggi su Pisatoday.it È pubblicato sul sito del Comune di Pisa l’avviso per ladi interesse con la quale il Comune di Pisa invita gli operatori turistici interessati a collaborare alla progettazione diintegrati della Destinazione Pisa."Con questadi interesse.

Potrebbe interessarti anche:

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Le notizie più recenti da fonti esterne: Turismo, manifestazione d’interesse per nuovi itinerari tematici; Turismo a Pisa: aperta la manifestazione di interesse per la creazione di nuovi itinerari tematici; Manifestazione di interesse per la realizzazione del progetto per il turismo accessibile ed inclusivo per le persone con disabilità; Casa dell’Ortolano, aperta la manifestazione d’interesse per la gestione degli spazi; Avviso manifestazione di interesse 2025 - Contributo alle orchestre sinfoniche giovanili pugliesi.

Come scrive regione.campania.it: Fine Wine Tourism 2025 - Avviso pubblico esplorativo di manifestazione d’interesse per la partecipazione alla fiera - 24/04/2025 – Con decreto dirigenziale n. 52 del 24/04/2025 è stato approvato l’avviso pubblico esplorativo per la manifestazione d’interesse a partecipare alla fiera FINE WINE TOURISM che si terrà a ...

Si legge su gaeta.it: Pubblicato il bando per il concorso di guida turistica 2025: ecco come partecipare - Il Ministero del Turismo avvia un concorso per guide turistiche in Italia, introducendo nuovi requisiti e prove d'esame, con l'obiettivo di elevare gli standard professionali nel settore.

Come scrive msn.com: Consulta comunale per il turismo: al via il bando per le adesioni - GROSSETO – Il Comune di Grosseto ha riaperto i termini per presentare la manifestazione di interesse alla consulta comunale per il turismo, l’organo consultivo istituito per favorire il ...