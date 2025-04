Turismo manifestazione d’interesse per nuovi itinerari tematici

manifestazione di interesse con la quale il Comune di Pisa invita gli operatori turistici interessati a collaborare alla progettazione di nuovi itinerari tematici integrati della Destinazione Pisa."Con questa manifestazione di interesse. Pisatoday.it - Turismo, manifestazione d’interesse per nuovi itinerari tematici Leggi su Pisatoday.it È pubblicato sul sito del Comune di Pisa l’avviso per ladi interesse con la quale il Comune di Pisa invita gli operatori turistici interessati a collaborare alla progettazione diintegrati della Destinazione Pisa."Con questadi interesse.

