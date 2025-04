Tudor scuote la Juve Siamo una squadra che sente il peso mentale lo noti nello spogliatoio Ecco in cosa dobbiamo crescere

Tudor scuote la Juve: «La squadra sente il peso mentale». Le dichiarazioni dopo il ko di ParmaIgor Tudor ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta della Juve contro il Parma. Le sue dichiarazioni sull’aspetto mentale e non solo.IN cosa MIGLIORARE – «Sicuramente sul piano mentale. Siamo una squadra che sente il peso mentale, lo noti nello spogliatoio. PosSiamo crescere in cattiveria, avere più italianismo nel giocare, battagliare, non concedere nulla agli altri. Se tu non subisci gol non sbagli».LA CONFERENZA STAMPA DI IGOR Tudor POST PARMA Juve .com Juventusnews24.com - Tudor scuote la Juve: «Siamo una squadra che sente il peso mentale, lo noti nello spogliatoio. Ecco in cosa dobbiamo crescere» Leggi su Juventusnews24.com la: «Lail». Le dichiarazioni dopo il ko di ParmaIgorha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta dellacontro il Parma. Le sue dichiarazioni sull’aspettoe non solo.INMIGLIORARE – «Sicuramente sul pianounacheil, lo. Posin cattiveria, avere più italianismo nel giocare, battagliare, non concedere nulla agli altri. Se tu non subisci gol non sbagli».LA CONFERENZA STAMPA DI IGORPOST PARMA.com

