Tudor a Sport Mediaset: tutte le dichiarazioni dell’allenatore dei bianconeri contro il Parma. Le parole sul matchL’allenatore della Juve Igor Tudor ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset per analizzare la sconfitta contro il Parma.PAROLE – «Una partita difficile in un campo difficile contro una squadra che sta bene. Potevamo fare sicuramente meglio nel secondo tempo. Non si può dire che il Parma ha dominato. Noi siamo stati poco pericolosi. abbiamo provato a essere pericolosi ma non lo siamo stati». .com Juventusnews24.com - Tudor a Sport Mediaset: «Potevamo fare sicuramente meglio ma non si può dire che il Parma abbia dominato» Leggi su Juventusnews24.com : tutte le dichiarazioni dell’allenatore dei bianconeri contro il. Le parole sul matchL’allenatore della Juve Igorha parlato ai microfoni diper analizzare la sconfitta contro il.PAROLE – «Una partita difficile in un campo difficile contro una squadra che sta bene.nel secondo tempo. Non si puòche ilha. Noi siamo stati poco pericolosi.mo provato a essere pericolosi ma non lo siamo stati». .com

