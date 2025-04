TSMC annuncia il nuovo nodo a 14 nm Arriverà nel 2028

Il nuovo processo A14 offrirà le stesse prestazioni del N2 ma con una riduzione del 30% dei consumi, o un miglioramento del 15% delle prestazioni a parità di assorbimento di energia. La produzione su larga scala inizierà nel 2028.

