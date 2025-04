TSMC annuncia il nuovo nodo a 14 nm Arriverà nel 2028

nuovo processo A14 offrirà le stesse prestazioni del N2 ma con una riduzione del 30% dei consumi, o un miglioramento del 15% delle prestazioni a parità di assorbimento di energia. La produzione su larga scala inizierà nel 2028. Dday.it - TSMC annuncia il nuovo nodo a 1,4 nm. Arriverà nel 2028 Leggi su Dday.it Ilprocesso A14 offrirà le stesse prestazioni del N2 ma con una riduzione del 30% dei consumi, o un miglioramento del 15% delle prestazioni a parità di assorbimento di energia. La produzione su larga scala inizierà nel

Approfondimenti da altre fonti

TSMC annuncia il nuovo nodo a 1,4 nm. Arriverà nel 2028 - Il nuovo processo A14 offrirà le stesse prestazioni del N2 ma con una riduzione del 30% dei consumi, o un miglioramento del 15% delle prestazioni a parità di assorbimento di energia. La produzione su larga scala inizierà nel 2028... Leggi tutto 🔗dday.it

Eugenio Finardi annuncia il nuovo album Tutto e la data zero del tour - A 50 anni dal debutto, Eugenio Finardi torna con un nuovo album di inediti dal titolo Tutto A 50 anni dal suo primo disco Non gettate alcun oggetto dai finestrini, il 9 maggio esce in digitale e il 16 maggio in cd e vinile Tutto, il nuovo album di inediti di Eugenio Finardi. È attivo il pre-order. Tutto (distribuito da ADA Music Italy) arriva a 11 anni dall’ultimo album di inediti Fibrillante e a 3 anni dalla raccolta Euphonia Suite. 🔗.com

Elodie annuncia il nuovo album “Mi Ami Mi Odi” e due show evento a San Siro e al Maradona - venerdì 2 maggio. Ad anticipare il nuovo lavoro sarà il singolo che gli dà il titolo Mi Ami Mi Odi , dal 4 aprile in radio e sulle piattaforme digitali. Online il 4 aprile a mezzanotte anche il videoclip ufficiale del brano firmato da Attilio Cusani . Il nuovo progetto discografico arriva a un anno e mezzo di distanza dal clubtape Red Light e si compone di 12 tracce , tra cui, oltre alla title track,. 🔗feedpress.me

TSMC annuncia il nuovo nodo a 1,4 nm. Arriverà nel 2028; TSMC svela il nuovo processo a 1.4nm: il futuro dei chip Apple prende forma per il 2028; Intel: la resa del nodo 18A alla pari con N2 di TSMC; TSMC: il nodo a 1,6 nm è tanto rivoluzionario quanto complesso. 🔗Su questo argomento da altre fonti

TSMC svela il nuovo processo a 1.4nm: il futuro dei chip Apple prende forma per il 2028 - TSMC annuncia il nodo A14 a 1.4nm previsto per il 2028, promettendo chip ancora più veloci ed efficienti. Ecco i dettagli. 🔗iphoneitalia.com

TSMC presenta il nuovo processo A14: architettura a 1,4 nm per i chip del 2028 - Nel corso del Technology Symposium di Santa Clara, che ha visto la partecipazione di oltre 2.500 clienti e partner, la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company ( TSMC) ha presentato il nuovo process ... 🔗hdblog.it

TSMC: il nodo da 1.4nm, pronto per il 2028, è più efficiente del 30% - TSMC sta pianificando il nuovo nodo a 1.4nm che entrerà in produzione nel 2028, garantendo un'efficienza superiore del 30%. 🔗msn.com