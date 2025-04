Trump Zelensky von der Leyen a Roma per l’ultimo saluto al Papa in moto la diplomazia dei funerali

Papa Francesco, morto il 21 aprile, si mette in moto la 'diplomazia dei funerali': i grandi leader del pianeta avranno l'occasione di incontrarsi e parlare, più o meno formalmente, dei grandi dossier aperti, dalla guerra in Ucraina alla questione dazi. A Roma sono attesi tra gli altri Trump, Zelensky e Ursula von der Leyen. Abbiamo parlato dei possibili scenari di 'disgelo' con l'ambasciatore Stefano Stefanini, consigliere scientifico dell'Ispi. Leggi su Fanpage.it In occasione delle esequie diFrancesco, morto il 21 aprile, si mette inla 'dei': i grandi leader del pianeta avranno l'occasione di incontrarsi e parlare, più o meno formalmente, dei grandi dossier aperti, dalla guerra in Ucraina alla questione dazi. Asono attesi tra gli altrie Ursula von der. Abbiamo parlato dei possibili scenari di 'disgelo' con l'ambasciatore Stefano Stefanini, consigliere scientifico dell'Ispi.

