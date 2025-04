Trump Zelensky e Putin devono venire a trattare la pace

Usa, 24 aprile 2025 "Non mi è piaciuta la scorsa notte. Non ne sono stato contento. Eravamo nel bel mezzo di trattative di pace e sono stati lanciati dei missili. E non ne sono stato contento. Credo fortemente che Zelensky e Putin vogliano la pace ma devono venire al tavolo dei negoziati. E' passato troppo tempo", così Trump alla Casa Bianca con il Presidente della Norvegia.

