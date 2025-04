Trump verso Roma Vorrei incontrare tutti i leader per dazi e Ucraina Ipotesi faccia a faccia con von der Leyen

Roma per parlare di dazi e Ucraina (oggi nuovamente bombardata), Groenlandia e una merita assegnazione di un Nobel per la pace. Dallo Studio Ovale in attesa di volare verso Roma per i funerali di Papa Francesco, Donald Trump parla a tutto campo. Nel giorno in cui ha sostenuto che Russia e Ucraina vogliono “negoziare” il presidente Usa ha aggiunto che Vladimir Putin si è offerto di “fermare la guerra e la conquista dell’intera Ucraina”. Mosca avrebbe offerto una “concessione significativa” nei colloqui di pace con Kiev accettando di non occupare l’intero territorio ucraino. “Fermare la guerra. Non prendersi tutto il Paese, una concessione piuttosto grande’”.La guerra – “Stiamo mettendo molta pressione sulla Russia, e la Russia lo sa”, ha affermato Trump dopo che gli attacchi a Kiev hanno gettato ulteriori dubbi sugli sforzi per ottenere un cessate il fuoco. Ilfattoquotidiano.it - Trump verso Roma: “Vorrei incontrare tutti i leader” per dazi e Ucraina. Ipotesi faccia a faccia con von der Leyen Leggi su Ilfattoquotidiano.it Incontri aper parlare di(oggi nuovamente bombardata), Groenlandia e una merita assegnazione di un Nobel per la pace. Dallo Studio Ovale in attesa di volareper i funerali di Papa Francesco, Donaldparla a tutto campo. Nel giorno in cui ha sostenuto che Russia evogliono “negoziare” il presidente Usa ha aggiunto che Vladimir Putin si è offerto di “fermare la guerra e la conquista dell’intera”. Mosca avrebbe offerto una “concessione significativa” nei colloqui di pace con Kiev accettando di non occupare l’intero territorio ucraino. “Fermare la guerra. Non prendersi tutto il Paese, una concessione piuttosto grande’”.La guerra – “Stiamo mettendo molta pressione sulla Russia, e la Russia lo sa”, ha affermatodopo che gli attacchi a Kiev hanno gettato ulteriori dubbi sugli sforzi per ottenere un cessate il fuoco.

