Trump Harvard è anti semita minaccia per la democrazia

Harvard è un'istituzione antisemita e di estrema sinistra, come tante altre, con studenti provenienti da tutto il mondo che vogliono fare a pezzi il nostro Paese." Lo scrive Donald Trump su Truth nell'ennesimo attacco al college. "Harvard è una minaccia per la democrazia", ha detto ancora.

