Trump ha fiducia in Putin Credo che mi ascolterà sulla guerra in Ucraina

Trump è fiducioso sulla guerra in Ucraina. Dopo essersi appellato al leader russo Vladimir Putin su Truth - "Stop! Muoiono 5.000 soldati a settimana" - è convinto che sarà ascoltato. "Lo Credo", ha detto rispondendo a un giornalista sulla possibilità che.

