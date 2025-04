Panorama.it - Trump è sempre più irritato con Putin e Zelensky

Donaldapparepiùsia con Vladimirche con Volodymyr. Il presidente americano ha criticato il recentissimo attacco missilistico russo su Kiev, in cui sono rimaste uccise almeno otto persone.“Non sono contento degli attacchi russi a Kiev”, ha dichiaratosu Truth. “Non sono necessari, e avvengono in un pessimo momento. Vladimir, fermati! Muoiono 5000 soldati a settimana. Facciamo in modo che l’accordo di pace si concluda!”, ha aggiunto.Dall’altra parte, anche i rapporti trasono tutt’altro che idilliaci. Il presidente ucraino si è schierato contro uno dei punti previsti dalla bozza di accordo di pace, proposta dalla Casa Bianca: in particolare, si è rifiutato di riconoscere formalmente la sovranità russa sulla Crimea.“L’Ucraina non riconoscerà legalmente l’occupazione della Crimea.