Trump e il terzo mandato da presidente spuntano magliette e cappellini

Trump pensa a candidarsi per il terzo mandato di presidente nel 2028? Possibile, almeno a giudicare dal merchandising in vendite sullo shop online del presidente degli Stati Uniti. cappellini e magliette rosse con la scritta 'Trump 2028' – l'anno delle prossime elezioni presidenziali negli Stati Uniti – sono in vendita nel negozio . Leggi su Periodicodaily.com (Adnkronos) – Donaldpensa a candidarsi per ildinel 2028? Possibile, almeno a giudicare dal merchandising in vendite sullo shop online deldegli Stati Uniti.rosse con la scritta '2028' – l'anno delle prossime elezioni presidenziali negli Stati Uniti – sono in vendita nel negozio .

