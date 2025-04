Trump e il premio Nobel Me lo merito per gli Accordi di Abramo

Trump merita il premio Nobel per la pace? "Forse per gli Accordi di Abramo". Il presidente degli Stati Uniti non ritira la sua candidatura, almeno non del tutto, davanti alla domanda che gli viene posta nello Studio Ovale della Casa Bianca. La missione di porre fine alla guerra tra Ucraina e Russia . Leggi su Periodicodaily.com (Adnkronos) – Donaldmerita ilper la pace? "Forse per glidi". Il presidente degli Stati Uniti non ritira la sua candidatura, almeno non del tutto, davanti alla domanda che gli viene posta nello Studio Ovale della Casa Bianca. La missione di porre fine alla guerra tra Ucraina e Russia .

