Trump accoglie il primo ministro norvegese Store alla Casa Bianca

Il primo ministro norvegese Jonas Gahr Store è stato accolto dal presidente statunitense Donald Trump alla Casa Bianca in vista del bilaterale nello Studio Ovale in cui i due leader parleranno di sicurezza, della guerra in Ucraina e del ruolo della Nato.

