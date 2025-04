Ilgiorno.it - Truffa coi ricambi, 18 a processo

Davanti al giudice sono comparsi 18 imputati e 13 aziende, tutti coinvolti nell’indagine coordinata dal sostituto procuratore di Como Antonia Pavan, su una filiera commerciale che comprendeva matrici per realizzare stampi,per auto come frizioni e filtri per i motori, pezzi meccanici di vario genere, e scatole da imballaggio dei vari pezzi, tutti compatibili con i veicoli Iveco – Cnh Industrial, il marchio nato dalla fusione dei due gruppi. Ma, secondo l’accusa, contraffatti.Sette imputati, tutti residenti fuori regione, hanno chiesto di patteggiare pene al di sotto della sospensione condizionale o pecuniarie, così come tre società indagate per violazione della legge 231, in questo caso con ammende tra i 10 e i 17mila euro. L’udienza preliminare, che i sé aperta davanti al Gup Walter Lieti, è stata rinviata a fine giugno, quando altri imputati potrebbero chiedere l’applicazione della pena.