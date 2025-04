Trovato morto in casa a Cavagnolo aveva appena perso tutto a causa del alluvione

Trovato morto in casa all'ora di pranzo di oggi, giovedì 24 aprile 2025, nell'appartamento in cui risiede nel complesso delle case popolari di Cavagnolo, al confine con Brusasco, che erano state pesantemente alluvionate nel corso dell'ondata di maltempo della scorsa. Torinotoday.it - Trovato morto in casa a Cavagnolo, aveva appena perso tutto a causa dell'alluvione Leggi su Torinotoday.it Un italiano di 45 anni è statoinall'ora di pranzo di oggi, giovedì 24 aprile 2025, nell'appartamento in cui risiede nel complessoe case popolari di, al confine con Brusasco, che erano state pesantemente alluvionate nel corso'ondata di maltempoa scorsa.

Potrebbe interessarti anche:

Cosa riportano altre fonti

Cosa riportano altre fonti: Trovato morto in casa, aveva appena perso tutto a causa dell'alluvione; Esce di casa e sparisce: trovato senza vita in una strada sterrata da due runner; Pensionato trovato morto nella sua abitazione; Maltempo Piemonte, trovato senza vita in casa a Cavagnolo; Alluvione, 45enne non ha retto: trovato morto nel suo alloggio.

Come scrive torinotoday.it: Trovato morto in casa a Cavagnolo, aveva appena perso tutto a causa dell'alluvione - Un italiano di 45 anni è stato trovato morto in casa all'ora di pranzo di oggi, giovedì 24 aprile 2025, nell'appartamento in cui risiede nel complesso delle case popolari di Cavagnolo, al confine con ...

Si legge su gaeta.it: la morte di giuseppe zanghi a cavagnolo riflette il peso nascosto dell’alluvione sul benessere psicologico - L’alluvione a Cavagnolo e dintorni ha causato danni materiali e profonde ferite emotive, con la morte di Giuseppe Zanghi che evidenzia l’importanza del supporto psicologico post-disastro attivato dal ...

Da giornalelavoce.it: Alluvione, 45enne non ha retto: trovato morto nel suo alloggio - Viveva nelle case ATC di Cavagnolo allagate dall'esondazione del rio Trincavena. E' la seconda vittima dell'alluvione che una settimana fa ha colpito la collina chivassese ...