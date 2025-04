Triplo infortunio muscolare possono saltare il Napoli l’emergenza

Napoli bisogna registrare un Triplo infortunio muscolare. Il Napoli di Antonio Conte, di fatto, è pronto per affrontare un'altra gara molto importante. Dopo aver battuto il Monza con il gol di Scott McTominay, di fatto, gli azzurri giocheranno domenica sera allo Stadio Diego Armando Maradona contro il Torino di Paolo Vanoli..Questa gara contro i granata, ovviamente, è fondamentale per la corsa scudetto del Napoli. Anche perché l'Inter giocherà alle ore 15.00 di domenica prossima contro la Roma. Nel frattempo, però, per una squadra che sarà a breve un'avversaria della squadra di Conte bisogna segnalare un'importante emergenza.Parma, Triplo infortunio muscolare nella squadra di Chivu: emiliani avversari del Napoli alla penultimaIl team in questione è il Parma di Chivu, che affronterà il Napoli di Antonio Conte alla penultima giornata di campionato.

