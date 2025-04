Treviso morto Giancarlo Gentilini l’ex sindaco ‘sceriffo’ aveva 95 anni

Giancarlo Gentilini, l'ex sindaco 'sceriffo' leghista di Treviso, è morto oggi pomeriggio all'età di 95 anni. A darne l'annuncio i familiari, la moglie Marta e i due figli Antonio e Stefano. ''Addio a Giancarlo Gentilini. Un grande sindaco, un grande alpino, un grande Veneto, un grande leghista'', ha scritto su X il leader .L'articolo Treviso, morto Giancarlo Gentilini: l’ex sindaco ‘sceriffo’ aveva 95 anni proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi su .com (Adnkronos) –, l'ex'sceriffo' leghista di, èoggi pomeriggio all'età di 95. A darne l'annuncio i familiari, la moglie Marta e i due figli Antonio e Stefano. ''Addio a. Un grande, un grande alpino, un grande Veneto, un grande leghista'', ha scritto su X il leader .L'articolo95proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Le notizie più recenti da fonti esterne

TREVISO – Sarà anche per la sua età longeva, ma Giancarlo Gentilini, l’ex sindaco di Treviso scomparso all’età di 95 anni, sulla morte ci scherzava spesso. L’ultima è stata il 7 aprile quando su un profilo social è stata pubblicata la notizia della sua improvvisa dipartita. “Ma va, io sto benissimo” è stato il suo commento quasi divertito. Lo avevano visto pochi giorni prima in centro, sull’auto guidata da un amico, che si recava in municipio a Ca’ Sugana, per lui molto più di una seconda casa. 🔗ilfattoquotidiano.it

(Adnkronos) – Giancarlo Gentilini, l'ex sindaco 'sceriffo' leghista di Treviso, è morto oggi pomeriggio all'età di 95 anni. A darne l'annuncio i familiari, la moglie Marta e i due figli Antonio e Stefano. ''Addio a Giancarlo Gentilini. Un grande sindaco, un grande alpino, un grande Veneto, un grande leghista'', ha scritto su X il leader […] 🔗periodicodaily.com

È morto all'età di 95 anni l'ex sindaco "sceriffo" di Treviso Giancarlo Gentilini. Dal 1994 al 2003 ha guidato la città, ma l'impegno politico è proseguito come vicesindaco e consigliere comunale fino al 2023. È stato uno storico esponente della Lega Nord. Presto sono arrivati i messaggi di... 🔗today.it

Giancarlo Gentilini, morto a 95 anni l'ex sindaco sceriffo leghista di Treviso; Treviso: morto Giancarlo Gentilini, il sindaco ‘sceriffo’; Addio a Giancarlo Gentilini. È morto a 95 anni l'ex sindaco sceriffo di Treviso; È morto Giancarlo Gentilini, ex sindaco sceriffo di Treviso. 🔗Su questo argomento da altre fonti

È morto Giancarlo Gentilini, ex sindaco "sceriffo" di Treviso - È morto oggi pomeriggio, giovedì 24 aprile 2025, l'ex sindaco di Treviso Giancarlo Gentilini, diventato il simbolo dei "sindaci-sceriffo" della Lega Nord. 🔗gazzetta.it

È morto a 95 anni Giancarlo Gentilini, sindaco di Treviso dal 1994 al 2003 - Il suo soprannome era "sceriffo" e risuonò ben oltre le mura cittadine negli anni in cui la Lega costruiva consensi a Nordest ... 🔗rainews.it

Treviso, è morto l’ex sindaco sceriffo Giancarlo Gentilini: leghista delle origini, fu l’antesignano dell’intolleranza in politica - TREVISO – Sarà anche per la sua età longeva, ma Giancarlo Gentilini, l’ex sindaco di Treviso scomparso all’età di 95 anni, sulla morte ci scherzava spesso. L’ultima è stata il 7 aprile quando su un pr ... 🔗ilfattoquotidiano.it