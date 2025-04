Ilrestodelcarlino.it - Treviso: morto Giancarlo Gentilini, il sindaco ‘sceriffo’

, 24 aprile 2025 - Èall'età di 95 annididal 1994 al 2003.. Figura di grande carisma e simbolo della politica locale,soprannominato 'lo sceriffo’, ha segnato un'epoca nella storia di.Elettonel 1994,ha guidato la città per due mandati fino al 2003, proseguendo poi il suo impegno come vicee consigliere comunale fino al 2023."Il nostro Leone è andato avanti - ha detto ildiMario Conte -. Negli ultimi giorni, purtroppo, le sue condizioni erano peggiorate a causa di alcuni acciacchi dovuti all'età. Perdiamo un grande uomo, un riferimento importantissimo per valori e capacità.ha onorato il suo impegno dall'inizio alla fine, cercando di essere sempre presente nella vita amministrativa della Città con i suoi consigli e le sue segnalazioni anche dopo aver concluso il mandato amministrativo.