Treviso morto ex sindaco ‘sceriffo’ Giancarlo Gentilini

morto oggi a 95 anni l’ex sindaco ‘sceriffo’ leghista di Treviso, Giancarlo Gentilini. Era stato a capo dell’amministrazione comunale della città veneta dal 1994 per due mandati fino al 2003. “Ci ha lasciato lo ‘sceriffo’ Gentilini, alpino, trevigiano, grande sindaco”, ha scritto su Facebook il governatore del Veneto, Luca Zaia.“Giancarlo Gentilini, il nostro Genty, è andato avanti. Perdiamo un riferimento, un uomo che ha scritto, cambiato, segnato la storia della nostra Treviso e la figura del sindaco in Italia. Genty incarnava la passione, la concretezza, la trevigianità. Perdiamo un modello, un esempio, un’ispirazione, la stella polare per valori e capacità. Mancheranno i suoi consigli, le sue segnalazioni, mancherà lui. Tanto. Grazie di tutto Genty, sindaco di Treviso per sempre”, il messaggio social dell’attuale sindaco leghista della città veneta, Mario Conte. Lapresse.it - Treviso, morto ex sindaco ‘sceriffo’ Giancarlo Gentilini Leggi su Lapresse.it oggi a 95 anni l’exleghista di. Era stato a capo dell’amministrazione comunale della città veneta dal 1994 per due mandati fino al 2003. “Ci ha lasciato lo, alpino, trevigiano, grande”, ha scritto su Facebook il governatore del Veneto, Luca Zaia.“, il nostro Genty, è andato avanti. Perdiamo un riferimento, un uomo che ha scritto, cambiato, segnato la storia della nostrae la figura delin Italia. Genty incarnava la passione, la concretezza, la trevigianità. Perdiamo un modello, un esempio, un’ispirazione, la stella polare per valori e capacità. Mancheranno i suoi consigli, le sue segnalazioni, mancherà lui. Tanto. Grazie di tutto Genty,diper sempre”, il messaggio social dell’attualeleghista della città veneta, Mario Conte.

Potrebbe interessarti anche:

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Le notizie più recenti da fonti esterne: Giancarlo Gentilini, morto a 95 anni l'ex sindaco sceriffo leghista di Treviso; Giancarlo Gentilini è morto: addio al sindaco sceriffo di Treviso; È morto l'ex sindaco sceriffo di Treviso Giancarlo Gentilini; Treviso, morto ex sindaco 'sceriffo' Giancarlo Gentilini - LaPresse; E’ morto l’ex sindaco di Treviso Giancarlo Gentilini: le nozze a Viano nel 2018.

Come scrive msn.com: Giancarlo Gentilini, morto a 95 anni l'ex sindaco "sceriffo" leghista di Treviso: «Ha cambiato il corso della storia» - È morto all'età di 95 anni Giancarlo Gentilini sindaco di Treviso dal 1994 al 2003. Figura di grande carisma e simbolo ...

Secondo msn.com: Giancarlo Gentilini, morto a 95 anni l'ex sindaco "sceriffo" leghista di Treviso - Addio a Giancarlo Gentilini. L'ex sindaco Sceriffo di Treviso si è spento a 95 anni. Negli ultimi tempi aveva avuto dei problemi di salute, che si sono via via aggravati. Negli ultimi giorni si era so ...

Scrive ansa.it: È morto Giancarlo Gentilini, sindaco 'sceriffo' di Treviso - È morto all'età di 95 anni Giancarlo Gentilini sindaco di Treviso dal 1994 al 2003.. Figura di grande carisma e simbolo della politica locale, Gentilini soprannominato 'lo sceriffo', ha segnato un'epo ...