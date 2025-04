Treviso morto a 95 anni Giancarlo Gentilini fu sindaco di Treviso

Gentilini è stato ricordato anche dal presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, sottolineando come questo abbia "dato un'interpretazione di questo ruolo il più possibile vicino ai cittadini"L'articolo Treviso, morto a 95 anni Giancarlo Gentilini: fu sindaco di Treviso proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Treviso, morto a 95 anni Giancarlo Gentilini: fu sindaco di Treviso Leggi su Ildifforme.it è stato ricordato anche dal presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, sottolineando come questo abbia "dato un'interpretazione di questo ruolo il più possibile vicino ai cittadini"L'articoloa 95: fudiproviene da Il Difforme.

Potrebbe interessarti anche:

Se ne parla anche su altri siti

Ulteriori approfondimenti disponibili online: Giancarlo Gentilini, morto l'ex sindaco «sceriffo» di Treviso: aveva 95 anni; Gentilini è morto: a 95 anni scompare l’ex sindaco sceriffo; Treviso, morto Giancarlo Gentilini. L'ex sindaco sceriffo aveva 95 anni; Giancarlo Gentilini, morto a 95 anni l'ex sindaco sceriffo leghista di Treviso; Giancarlo Gentilini è morto: aveva 95 anni. Il ricordo di Zaia e Conte.

Scrive msn.com: Giancarlo Gentilini, morto a 95 anni l'ex sindaco "sceriffo" leghista di Treviso: «Ha cambiato il corso della storia» - È morto all'età di 95 anni Giancarlo Gentilini sindaco di Treviso dal 1994 al 2003. Figura di grande carisma e simbolo della politica locale, soprannominato "lo sceriffo", ha segnato un'epoca nella st ...

Come scrive notizie.it: Treviso piange il sindaco 'sceriffo', morto Giancarlo Gentilini: aveva 95 anni - È morto a 95 anni Giancarlo Gentilini, sindaco di Treviso dal '94 al 2003, volto carismatico della scena politica locale.

Come scrive ilgazzettino.it: Giancarlo Gentilini è morto a 95 anni. Luca Zaia: «Ci ha lasciato lo Sceriffo. Alpino, trevigiano, grande sindaco» - TREVISO - Addio a Giancarlo Gentilini. L'ex sindaco Sceriffo di Treviso si è spento a 95 anni. Negli ultimi tempi aveva avuto dei problemi di salute, che si sono via via aggravati.