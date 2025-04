Tre marchi di latte richiamati per possibile presenza di corpi estranei i lotti interessati

latte Polenghi, Mukki e Soresina che in via precauzionale sono state ritirate dai supermercati per possibile rischio fisico per i consumatori dovuto alla presenza di corpi estranei nelle bottiglie di plastica. Leggi su Fanpage.it L’allerta alimentare riguarda alcune confezioni diPolenghi, Mukki e Soresina che in via precauzionale sono state ritirate dai supermercati perrischio fisico per i consumatori dovuto alladinelle bottiglie di plastica.

