Travolto dal trattore muore agricoltore nel Agrigentino

agricoltore di Ribera (Agrigento), Filippo Scaturro, è morto in un incidente mentre, a bordo del suo trattore, stava lavorando su un podere di sua proprietà a Giardinello, a poca distanza da Borgo Bonsignore. I soccorsi sono stati immediati. Sul posto è anche atterrato l'elisoccorso, ma i sanitari hanno appurato che per Scaturro non c'era più niente da fare. L’uomo sarebbe rimasto sotto il. Feedpress.me - Travolto dal trattore, muore agricoltore nell'Agrigentino Leggi su Feedpress.me Undi Ribera (Agrigento), Filippo Scaturro, è morto in un incidente mentre, a bordo del suo, stava lavorando su un podere di sua proprietà a Giardio, a poca distanza da Borgo Bonsignore. I soccorsi sono stati immediati. Sul posto è anche atterrato l'elisoccorso, ma i sanitari hanno appurato che per Scaturro non c'era più niente da fare. L’uomo sarebbe rimasto sotto il.

