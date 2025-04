Ilgiorno.it - Traslazione della croce. La cerimonia slitta a domenica sera per il lutto nazionale

Leggi su Ilgiorno.it

Il calendario del Palio di Legnano subisce una modifica in seguito alper la scomparsa di Papa Francesco. La, inizialmente prevista per sabato alle 16.30, è stata rinviata a27 con inizio alle 19.30. L’evento si terrà in piazza San Magno, dove lagiungerà da Legnarello per essere collocata nella Basilica, preceduta dall’emissione del Bando, secondo tradizione. Lo spostamentopotrebbe avere ripercussioni anche sulla seconda giornata di corse di addestramento, prevista nella stessa data presso la pista di via Novara. Per evitare sovrapposizioni con lata in centro, le prove a cavallo potrebbero svolgersi senza pause, seguendo una modalità già adottata in altre occasioni.Rimangono confermati tutti gli altri appuntamenti ufficiali del Palio 2025.