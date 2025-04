Tram Valle Brembana a fine maggio riapre via Papa Giovanni a Ponteranica

Ecodibergamo.it - Tram Valle Brembana, a fine maggio riapre via Papa Giovanni a Ponteranica Leggi su Ecodibergamo.it IL CANTIERE. Continuano i lavori di realizzazione della Linea T2 Bergamo - Villa d’Almé e vengono completati alcuni tratti, ripristinando la viabilità regolare.

Tram Valle Brembana, a fine maggio riapre via Papa Giovanni a Ponteranica - Teb ha comunicato la riapertura di via Papa Giovanni XXIII nel comune di Ponteranica prevista per la fine di maggio. Il cantiere è necessario alla realizzazione del tracciato in prossimità della ... 🔗ecodibergamo.it