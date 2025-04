Ilgiorno.it - Tragedia nel Cremonese: morta un’anziana di 81 anni, grave il marito. È l’ennesimo incidente in quel punto

Cremona –lungo le strade del. Una donna di 81, residente a Pieve San Giacomo, ha perso la vita in unavvenuto al bivio tra la strada Provinciale 33 e la Provinciale 27, uno dei punti più pericolosi della viabilità locale. Alla guida dell’auto, una Fiat, ilottantaquattrenne, ora ricoverato in ospedale in condizioni critiche.Secondo le prime ricostruzioni, l'auto dei coniugi si stava immettendo sulla Provinciale 33 quando si è scontrata lateralmente con un furgone Mercedes Vito che procedeva in direzione Cicognolo. L’impatto, particolarmente violento, ha colpito proprio il lato passeggero della vettura, dove sedeva l’anziana donna. Dopo lo scontro, laè stata sbalzata in un fossato a diversi metri di distanza, mentre il furgone è finito contro il guardrail, rischiando di precipitare nel canale Delmona.